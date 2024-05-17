В Севастополе прошел кубок города по тег-регби среди школьников

16 мая на Стадионе 200-летия Севастополя состоялся турнир по тэг-регби «Кубок города Севастополя», посвящённый дню Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Кубок проходит третий год подряд и становиться традиционно завершающим этапом Регбийной школьной лиги и игрового сезона для юных регбистов.

За награду боролись ребята смешанных команд — как девочки, так и мальчики.

В соревнованиях принимали участие образовательные организации, которые играли в Регбийной школьной лиге четвёртого сезона и обязательно были представлены в двух возрастных категориях 2014-2013 и 2015-3016 г.р.

Обладатель кубка определился по сумме набранных очков двух команд в двух возрастных категориях.

Результаты турнира:

1 место — Средняя общеобразовательная школа №22 им. Н.А. Острякова;

2 место — Средняя общеобразовательная школа №44 имени В.В. Ходырева;

3 место — Средняя общеобразовательная школа №26 имени Е.М. Бакуниной;

4 место — Образовательный центр «Бухта Казачья»;

5 место — ШКОЛА ЭКОТЕХ+;

6 место — Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова.

Все школы получили памятные плакетки с занятым местом, а спортсмены — свои заслуженные медали и дипломы за 1,2,3 места.

Федерация благодарит нашу дорогую судейскую бригаду:

— Главного судью РШЛ города и Кубка по тэг-регби Воронину Инну Владимировну;

— Секретаря соревнования Соколову Серафиму.

А также арбитров и боковых судей:

— Носова Викторию;

— Тарановскую Веронику;

— Джураева Исляма;

— Андреева Константина;

— Бондарчук Николая;

— Бабенкову Диану;

— Голоколосова Максима.

Анна Левина