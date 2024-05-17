В Севастополе прошел кубок города по тег-регби среди школьников

16 мая на Стадионе 200-летия Севастополя состоялся турнир по тэг-регби «Кубок города Севастополя», посвящённый дню Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Кубок проходит третий год подряд и становиться традиционно завершающим этапом Регбийной школьной лиги и игрового сезона для юных регбистов.
За награду боролись ребята смешанных команд — как девочки, так и мальчики.
В соревнованиях принимали участие образовательные организации, которые играли в Регбийной школьной лиге четвёртого сезона и обязательно были представлены в двух возрастных категориях 2014-2013 и 2015-3016 г.р.
Обладатель кубка определился по сумме набранных очков двух команд в двух возрастных категориях.
Результаты турнира:
1 место — Средняя общеобразовательная школа №22 им. Н.А. Острякова;
2 место — Средняя общеобразовательная школа №44 имени В.В. Ходырева;
3 место — Средняя общеобразовательная школа №26 имени Е.М. Бакуниной;
4 место — Образовательный центр «Бухта Казачья»;
5 место — ШКОЛА ЭКОТЕХ+;
6 место — Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова.
Все школы получили памятные плакетки с занятым местом, а спортсмены — свои заслуженные медали и дипломы за 1,2,3 места.
Федерация благодарит нашу дорогую судейскую бригаду:
— Главного судью РШЛ города и Кубка по тэг-регби Воронину Инну Владимировну;
— Секретаря соревнования Соколову Серафиму.
А также арбитров и боковых судей:
— Носова Викторию;
— Тарановскую Веронику;
— Джураева Исляма;
— Андреева Константина;
— Бондарчук Николая;
— Бабенкову Диану;
— Голоколосова Максима.
Анна Левина