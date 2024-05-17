В Водоканале пояснили плохой напор воды у некоторых потребителей Севастополя

Городское хозяйство
17-05-2024
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Водоканал Севастополя сообщил, что из-за работ на энергосетях подача воды по ряду адресов будет сегодня производиться с пониженным давлением.

В правительстве заверили, что ориентировочно до 16 часов давление будет восстановлено. Проблема возникла из-за того, что насосы на магистральных сетях некоторое время не работали. Сейчас все они уже запитаны.

Все гидроузлы в Севастополе работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня ночью на Севастополь и Крым была совершена массовая атака беспилотников. Некоторые районы города остались без света.

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