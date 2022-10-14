В Симферополе 11-классника задержали за покушение на убийство сверстника

Ученик 11 класса одной из школ Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ведомством возбуждено и расследуется уголовное дело в отношение 16-летнего школьника.

Установлено, что днем 13 октября текущего года подросток, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника принесенным с собой ножом в шею.

Пострадавшего юношу в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему была своевременно оказана необходимая помощь. На данный момент его состояние стабилизировалось, угроза жизни несовершеннолетнего отсутствует.

Проведен осмотр места преступления, допрашивается круг лиц из числа педагогического состава, учеников и работников школы.

Подозреваемый подросток задержан. В присутствии законных представителей несовершеннолетнего и адвоката проведен его допрос. Следствие готовится предъявить школьнику обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения на период предварительного следствия.

Кроме того, во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым в учебном заведении выявлены нарушения пропускного режима и воспитательной работы, которые явились последствиями данного происшествия. Должностные лица будут отвечать за «Халатность».

В ходе следствия также будет дана оценка обстановке в семье и воспитательному процессу.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ольга Сурикова