В Севастополе открыт кадетский корпус Следственного комитета России

Новое здание кадетского корпуса Следственного комитета имени В.И. Истомина находится в знаковом месте нашего Города-Героя – у подножия Малахова кургана, у символа воли и мужества защитников города от врагов во время Первой и Второй его оборон.

Кадетский корпус был возведен в рекордные сроки. В его инфраструктуру входят: учебный корпус на 15 классов, жилой корпус на 40 кубриков (по 5 человек), столовая на 100 мест (питание в 2 смены), административный корпус с кабинетами для сотрудников и педагогов, музей, конференц-зал, библиотека. Все помещения оснащены мебелью, оргтехникой, учебные классы – партами, интерактивными досками, проекторами и другим современным оборудованием. На территории расположен парк. Кроме того, для физического развития ребят в проекте предусмотрен спортивно-оздоровительный комплекс. Он почти отстроен и будет сдан в ближайшее время.

Здание строилось по Федеральной целевой программе, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В ходе работ здесь построили новую газовую модульную котельную вместо угольной, помимо зданий кадетского корпуса она будет отапливать и часть микрорайона.

«Самое главное конечно, что наши замечательные ребята: севастопольцы, ребятишки оставшиеся без родителей, дети с Донбасса — будут учиться в прекрасном учебном заведении, которое будет наполнено духом патриотизма, любви к Родине, любви к Севастополю, — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

За парты нового кадетского корпуса сели 137 кадет – 98 юношей и 39 девушек, в том числе 54 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, три кадета – ребята, прибывшие с территории Донбасса. Также среди учеников есть дети, чьи родители получили ранения, участвуя в специальной военной операции.

Ольга Сурикова