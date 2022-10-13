В Симферополе старшеклассник ударил мальчика ножом в шею несколько раз

Следователи Симферополя проводят проверку по факту нанесения тяжких травм 15-летнему подростку в одной из школ города.

Предварительно установлено, что сегодня в одной из школ города между двумя старшеклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из юношей несколько раз ударил другого ножом в область шеи. С ранениями несовершеннолетний был оперативно доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится реанимации, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Устанавливаются причины конфликта, обстоятельства происшествия и события, им предшествующие, сообщает пресс-служба Следкома.

В соцсетях пишут, что инцидент произошел в школе №21.

Ольга Сурикова