Отцы с тремя детьми получат отсрочку от частичной мобилизации

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что мера стала ответом на тысячи обращений россиян о расширении перечня категорий людей, на которых бы распространялась отсрочка

Теперь отсрочка от мобилизации полагается отцам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, Мария Львова-Белова написала в своем Telegram-канале.

«Согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом», — объявила детский омбудсмен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.

Ольга Сурикова