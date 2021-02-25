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В школьной столовой Севастополя завышали цены на выпечку

25-02-2021
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Пришлось вмешиваться прокуратуре

В пресс-службе ведомства сообщили, что прокуратура района с привлечением специалистов управления по тарифам департамента городского хозяйства проверила цены на продукты для детей в школах.

Установлено, что в одной из школ района питанием детей занимается частная фирма, которая завысила предельные надбавки на продукты. В частности, в школьной столовой по завышенным ценам реализовывалась выпечка.

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На предпринимателя вынесено представление, которое удовлетворено. Цены на выпечку приведены в соответствие с установленными требованиями. Также его привлекли к административной ответственности.

Ольга Сурикова

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