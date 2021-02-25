В Севастополе обсудят новый облик летней эстрады «Ракушка»

Сейчас идут судебные разбирательства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев инициирует проведение архитектурно-художественного совета Севастополя для рассмотрения нового облика летней эстрады «Ракушка». Об этом он, отвечая на вопросы севастопольцев, написал в социальной сети Instagram.

«В пятницу состоится архитектурно-художественный совет, где обсудим новый облик зрительной площадки Ракушки, пока идут судебные разбирательства. После утверждения облика будет новый контракт. Потом демонтаж и реализация нового проекта. Будем стараться как можно раньше», – заявил он.

Как будет выглядеть зрительный зал после демонтажа бетонного амфитеатра, решит экспертный совет, в который войдут общественники и городские власти.

Напомним, правительство Севастополя решило выделить еще денег на реконструкцию летней эстрады Приморского Бульвара, известного как «Ракушка». Сделано это было после того, как севастопольцев возмутило, что на месте камерной деревянной летней сцены и аккуратных рядов лавочек для зрителей появится массивный бетонный колизей и дополнительные капитальные конструкции высотой более четырех метров.

Ольга Сурикова