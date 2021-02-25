В Севастополе стартовало всероссийское политшоу «#ДебатыКандидаты» партии «Новые люди»

Проект, которому нет аналогов

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей.

В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников.

Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта kandidat.newpeople.ru.

Компетентное жюри проведет отбор, после чего 30 участников будут поделены на три команды и смогут побороться за главный приз – средства на реализацию своего проекта.

«Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал. Тех, кто по-настоящему готов изменить жизнь своего региона к лучшему. Примите участие в проекте #ДебатыКандидаты, докажите, что ваш проект достоин реализации», – говорит председатель партии Алексей Нечаев.

Шоу «#ДебатыКандидаты» можно будет увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

«Наша партия запускает уникальный проект. В нем севастопольцы смогут проявить свои таланты на федеральном уровне. Инициатива проведения реалити-шоу #ДебатыКандидаты по своей сути – уникальна, ей нет аналогов в современной России, – рассказывает руководитель городского отделения «Новых людей» Диана Топадзе. – Каждый житель Севастополя сможет предложить свою идею по улучшения окружающего пространства, проявить себя, а в случае победы – получить до 30 миллионов рублей на её реализацию».

Участников поселят в один дом наподобие тик-ток хауса. Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов.