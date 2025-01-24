В школе в Феодосии обнаружены отваливающиеся потолки

В прокуратуру города обратились родители учеников Специализированной школы Nº2 с углубленным изучением английского языка.

Ведомством установлено, что в части кабинетов потолки в «ненадлежащем состоянии», так как протекает кровля. Главе администрации в декабре прошлого года выносилось представление.

Кроме того, 15 января 2025 года судом возложена обязанность на администрацию по обеспечению проведения капремонта крыши, фасадов, окон и крылец в этой школе.

После вступления решения суда в законную силу, прокуратура города

проконтролирует его фактическое исполнение.

Ситуацией уже заинтересовался Следком. Отмечается, что сроки проведения ремонта затянуты. Уже в двух классах обваливается потолок. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма