Пенсионерка в Севастополе не смогла жить с украденными деньгами

Гагаринским районным судом города Севастополя рассмотрено весьма интересное уголовное дело. Перед судом предстала 77-летняя пенсионерка, укравшая более 300 тысяч рублей у своей одногодки.

Итак, потерпевшая с женской сумкой и пакетом, в котором находилось 308 тысяч рублей, зашла в магазин в ТЦ. И сумку и пакет положила в ячейку для хранения. Деньги предназначались для родственника. Вернувшись из магазина, бабулечка взяла из ячейки сумку, чтобы сложить в нее покупки, а пакет с деньгами остался в открытой ячейке. Когда она вернулась к ячейки, день уже пропали.

В свою очередь, подсудимая, обнаружив в ячейке пакет с деньгами, прихватила его с собой. Через месяц она положила чужие банкноты на свой счет, однако еще через несколько месяцев созналась правоохранителям в совершенном ею преступлении и желании возместить причиненный ущерб.