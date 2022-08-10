В Севастополе жара не собирается отступать

В Севастополе, по данным Крымского гидрометцентра, сегодня, 10 августа: малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 32…34°.

В четверг, 11 августа: переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.

В пятницу, 12 августа: переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

Фото: Юлия Блоцкая