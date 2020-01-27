В школах Севастополя прошла акция «Блокадный хлеб»

Во всех севастопольских школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования прошли уроки, посвященные 76-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и всероссийская акция «Блокадный хлеб». Школьникам рассказывали о суточном пайке блокадников — кусочке хлеба весом 125 граммов.

Школьникам показывали исторические фотографии, фильмы с воспоминаниями людей, переживших блокаду. В некоторых школах с ребятами пришли побеседовать жители осажденного Ленинграда.

В полдень в образовательных учреждениях была объявлена минута молчания.

В музее школы № 57 сегодня прошла 15-минутка, на которой ребята посмотрели мини постановку на стихи Ольги Берггольц. А в «Инженерной школе» акция прошла при участии заслуженного военного специалиста РФ Леонида Зинченко и руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Севастополе Ларисы Мельник.

С организацией мероприятий помогали 30 «Волонтеров Победы».

По материалами пресс-службы правительства Севастополя (и фото)