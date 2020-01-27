В Севастополе новогодние елки перемалывают на удобрения

Впервые в этом году в Севастополе новогодние деревья перемалывают на опилки, которые станут удобрением.

25 января по всему городу проходила акция «Елковорот» — работали пункты приема елок. Ежедневно по городу курсировали мобильные бригады, которые собирали елки, оставленные у контейнерных площадок. Всего на переработку уже принято 25 грузовых машин с елками.

Дробильные машины измельчают новогодние деревья. Полученные опилки будут использовать для подсыпки и удобрения растений в парках.

Ранее в Севастополе елки утилизировали и захоранивали. В этом году новогодние деревья еще смогут послужить городу.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)