Здоровье

В севастопольском онкодиспансере заработал линейный ускоритель

27-01-2020
выпускающий редактор
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В севастопольском онкологическом центре заработал первый на полуострове медицинский линейный ускоритель. С его помощью можно обрабатывать опухоли с точностью до миллиметра, практически не затрагивая окружающие ткани, — передают Вести-Севастополь.

Ускоритель стоимостью 350 миллионов рублей подарило Севастополю правительство Москвы еще в 2015 году.  Более года ушло на строительство каньона – специального бетонного бункера для безопасной работы. Затем купили компьютерный томограф, позволяющий точно определять границы опухоли. Наконец, положительное заключение выдал Роспотребнадзор. Сегодня с помощью аппарата провели первую процедуру.

По словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина такая терапия часто заменяет пациенту операцию.

В основе работы ускорителя лежат микроволновые технологии. Они разгоняют электроны и обеспечивают выработку высокоэнергетического рентгеновского излучения. Пучок лучей подстраивается под параметры опухоли.

По материалам службы информации «Вести – Севастополь» (и фото)
 

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