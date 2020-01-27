В севастопольском онкодиспансере заработал линейный ускоритель

Ускоритель стоимостью 350 миллионов рублей подарило Севастополю правительство Москвы еще в 2015 году. Более года ушло на строительство каньона – специального бетонного бункера для безопасной работы. Затем купили компьютерный томограф, позволяющий точно определять границы опухоли. Наконец, положительное заключение выдал Роспотребнадзор. Сегодня с помощью аппарата провели первую процедуру.

По словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина такая терапия часто заменяет пациенту операцию.

В основе работы ускорителя лежат микроволновые технологии. Они разгоняют электроны и обеспечивают выработку высокоэнергетического рентгеновского излучения. Пучок лучей подстраивается под параметры опухоли.