В Севастополе установщики пластиковых окон обокрали 80-летнюю пенсионерку

Доверчивая бабушка впустила их в квартиру

История вроде закончилась благополучно – оперативники Гагаринского района задержали мошенников, однако деньги они успели потратить. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского УМВД России.

Двое молодых людей воспользовались доверчивостью 82-летней пенсионерки и представились работниками фирмы по установке пластиковых окон и дверей, и предложили хозяйке квартиры свои услуги.

Женщина впустила незнакомцев в квартиру и, пока один из них под предлогом выполнения необходимых замеров отвлекал женщину, его приятель тайком проник в соседнюю комнату, где похитил из шкафа 80 тысяч рублей, а затем они оба скрылись.

После странного визита пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений и обратилась в полицию.

Оперативники задержали двоих 26-летних местных жителей, ранее судимых за имущественные преступления.

Похищенные деньги они поделили между собой и потратили. Им грозит лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже денег и парфюмерии у собственной матери.

Ольга Сурикова