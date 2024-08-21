В школах России предложили ограничить количество детей мигрантов

Таким образом, планируется избегать этнических конфликтов. Предложение установить лимит в 10% в каждом классе направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Инициаторы законопроекта-депутаты Госдумы со ссылкой на данные Минпросвещения утверждают, что дети мигрантов медленно проходят социокультурную и языковую адаптацию — не стремятся учить русский и общаются на родном языке, предпочитая взаимодействовать в рамках своей этнической группы.

Около 12% учащихся российских школ вовсе не владеют русским языком, однако детей не тестируют перед приемом в школу.

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