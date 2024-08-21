Археологи Херсонеса Таврического нашли в Севастополе часть изящного античного аксессуара

Археологи Херсонеса Таврического поделились своей находкой— чернолаковой крышечке пиксиды, покрытой изящным растительным орнаментом и изображениями дельфинов.

Подробностями об уникальном артефакте ученые поделились в видеоклипе.

По словам их словам, обнаружена часть пиксиды – то есть небольшой коробочки, которая использовалась в Древней Греции для хранения украшений и косметики.

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«Этот предмет был изготовлен в Аттике – то есть в Афинах. Здесь изображен растительный орнамент – очень изящно, тонкой кисточкой мастер работал очень быстро, – а в центре – пояс из изображений дельфинов. Морская тематика была очень популярна в то время: изображались рыбы, морские коньки, дельфины», – рассказал заведующий отделом «Городище и некрополь» Даниил Костромичев.

Даже удалось установить возраст изделия: предмет изготовлен в Афинах в III веке до н. э., для которого характерен особый стиль росписи керамики.

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Ольга Сурикова

Видео: Херсонес Таврический/vk.com