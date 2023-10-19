В Крыму осужден на 4 года водитель скорой, совершивший смертельное ДТП

Водитель автомобиля скорой помощи, ставший виновником ДТП в Керчи, в котором погибли два его пассажира, осужден на 4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло 20 августа 2021 года. Тогда водитель скорой двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. На регулируемом перекрестке при включенном красном сигнале светофора он столкнулся с другим автомобилем, в результате чего произошло его опрокидывание. Водитель спецмашины при этом ехал с превышением допустимой скорости.

«Находившиеся в салоне автомобиля два пассажира от полученных травм скончались», – говорится в сообщении ведомства.

Сначала Керченский горсуд назначил мужчине 3 года лишения свободы с заменой на 3 года принудительных работ. Однако прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде, который ужесточил наказание.

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Ольга Сурикова