В школах начнут тестировать оценки за поведение — с 1 сентября в пяти регионах

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнётся пилотное тестирование системы оценок за поведение учеников. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Севастополь.

По его словам, для апробации выбраны пять регионов. В течение четырёх месяцев в них будут опробованы различные варианты оценки поведения, включая критерии, ответственных за выставление баллов и сам механизм.

«Сегодня мы эти варианты обсуждаем с экспертами… Мы берем 4 месяца на апробацию вариантов, чтобы понять, как выставлять оценку, кто будет её выставлять, критерии. Мы потом обсудим эти итоги с преподавательским сообществом, родителями, чтобы принять выгодное решение», — заявил министр.

Если эксперимент окажется успешным, уже с 1 января 2026 года система может быть внедрена во всех школах страны.

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