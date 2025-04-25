Четверо пострадали от взрыва пластиковой гранаты в школе Севастополя

Сегодня в севастопольской школе «Экотех+» ученик принёс на занятия пластиковую страйкбольную гранату, что спровоцировало чрезвычайную ситуацию. Во время группового занятия в актовом зале граната сдетонировала, выделив дым. В результате четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Сотрудники полиции работают на месте, выясняя обстоятельства произошедшего. Пластиковая граната не была обнаружена металлодетектором, что позволило школьнику пронести ее в здание.

По факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в отношении несовершеннолетнего.

Как рассказал источник «Севкора», пластиковую страйкбольную гранату взорвал шестиклассник. Напомним, пострадали четверо ребят. Полиция призывает родителей внимательнее следить за тем, что дети приносят в школу, и контролировать их покупки.

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