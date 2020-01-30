В СевТЮЗ состоялось первое заседание Клуба учителей

Сегодня Севастопольском театре юного зрителя состоялось первое заседание Клуба учителей, посвященное премьерному спектаклю «Печорин».

Художественный руководитель театра Людмила Оршанская рассказала, что главная задача Клуба — наладить диалог между театром и школой. Такое взаимодействие поможет объединить усилия по нравственному и духовному развитию детей и подростков. Театр юного зрителя сегодня — мощный инструмент неформатного воспитания. «Главное — увлечь детей, чтобы не «загонять» их в театр, а они шли сюда с удовольствием» — отметила Людмила Евгеньевна.

Спектакль «Печорин» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» представят в театре 15 февраля. На встрече клуба о премьере рассказал ее создатель — режиссер-постановщик Леонид Прокофьев. По мнению режиссера этот спектакль — о поиске себя. «Смысл названия «Герой нашего времени» меняется в зависимости от того, на каком слове поставить логическое ударение. Герой ли Печорин вообще? А кто я? Об этом я хочу поговорить с уже взрослыми людьми в зале», — отметил Леонид Проковьев.

По мнению учителей сегодняшние подростки в какой-то мере все печорины. На них обрушиваются огромные волны информации, в основном развлекательной, и к 14-15 годам им уже скучно. При этом поход в театр — еще один способ приобщить подрастающее поколение к классической русской литературе, ведь многие ребята после увиденного начинают читать первоисточники.

Значительная часть спектаклей в театре поставлена по классическим произведениям из школьной программы. Каждую пятницу в СевТЮЗе «Школьная среда» — это значит, что после спектакля зрители могут побеседовать с актерами и режиссером, поделиться впечатлениями и задать вопросы.

Заседания клуба планируется проводить регулярно, так учителя смогут узнавать о готовящихся спектаклях, а руководство театра — получать обратную связь и быть ближе к зрителю.

Севкор