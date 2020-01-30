Город

В Севастополе на ул. Шевченко не будут строить высотку

30-01-2020
выпускающий редактор
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(иллюстрация)

Правительство Севастополя отменило документацию, по планировке территории предусматривающую строительство высотки на ул. Тараса Шевченко,19-Б.

Основанием для отмены послужило то, что документация на строительство затрагивала интересы и права не только правообладателя земельного участка, но и землепользователей и собственников недвижимости прилегающих территорий. С ними не согласовали развитие данной территории. 

Данный участок не является собственностью, и находится в аренде под автостоянку. По словам и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова специалисты прислушались и к мнению местных жителей, выступающих против строительства высотки. 

По словам главы города Михаила Развожаева необходимо разработать проект планировки территории с учетом создания общественного пространства.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя 

Фото: forpostsevastopol.ru

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