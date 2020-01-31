«Херсонес Таврический» будет сотрудничать с музеями Крыма

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет сотрудничать с музеем-заповедником «Неаполь Скифский», Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником, а также с Благотворительным фондом «Наследие тысячелетий». Соответствующие договоры 30 января подписали руководители музеев.

Весной этого года пройдут две археологические выставки, на которых представят экспонаты из так называемой «варварской коллекции» – предметы быта поздних скифов юго-западного Крыма.

«На первой выставке зрители смогут увидеть очень интересные и в своем роде уникальные предметы из органических материалов. Примечательно, что подобные вещи экспонируются всего в нескольких музеях мира. На второй выставке будут представлены артефакты, которые найдены совсем недавно на новом археологическом объекте – огромном поселении поздних скифов площадью около 60 гектаров, обнаруженном в Белогорском районе Крыма», – рассказал директор музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

По словам Вадима Мартынюка, директора Бахчисарайского музея, в их фондах есть более 150 тысяч артефактов, но по объективным причинам экспонируется всего около пяти процентов коллекции. Научные сотрудники Бахчисарайского музея совместно с работниками Херсонеса отобрали для предстоящих мероприятий самые лучшие и интересные памятники, которые ранее никогда не демонстрировались посетителям.