В СевГУ зачислили 50 студентов из Украины и Донбасса

С начала военной операции из ДНР и ЛНР, а также Украины в город прибыли 17 тысяч человек. Среди них — и ученики одиннадцатых классов, которые приняли решение получать высшее образование в России. Студентов принял СевГУ. В вуз они поступали на льготных условиях.

Для более легкой адаптации ребят из народных республик к новому месту учебы, в Севастопольском госуниверситете работают тьюторы — это преподаватели, которые проводят дополнительные занятия со студентами. Они оказывают психологическую поддержку и помогают выбрать специализацию, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».

При возникновении вопросов с документами можно обратиться в студенческий кабинет. Абитуриенты из соседнего государства могли выбрать любую специальность и их зачисляли без вступительных экзаменов на бюджетные места.

«Очень многие захотели и на судовождение, и на IT-специальности. То есть, на инженерной специальности они увидели, какая база, очень серьезная университета. У нас вот есть самый большой компьютер в Южном федеральном округе, который дает возможность работать. Очень много ребят как раз и захотели именно на эти специальности», — рассказала заместитель директора Гуманитарно-педагогического института СевГУ Елена Богомолова.

В первые два года молодые люди будут учиться в одной группе, постигать базовые дисциплины, а затем продолжат обучение уже по выбранной специальности.

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Ольга Сурикова