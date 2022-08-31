В Севастополе счастлив каждый пятый

Более 20% жителей Севастополя считают себя счастливыми, а жители обеих столиц менее рады жизни, чем севастопольцы. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое публикует ForPost.

Опрос проходил среди экономически активных горожан с 25 по 29 августа.

Чувство абсолютного счастья испытывают 22 % жителей Севастополя, они оценили свою жизнь на 5 из 5. Еще 28% поставили оценили свою действительность на «четверку», а 24% — «тройку». Каждый десятый (10%) счастлив лишь на 2 балла из 5, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми. В среднем севастопольцы счастливы на 3,51 балла по 5-балльной шкале.

Женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно). Больше всего довольных своим положением в возрасте до 24 лет (3,66 балла). Люди в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей — счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

Горожане со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов (3,52 против 3,40 балла).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.

Севастопольцы, зарабатывающие от 80 до 200 тыс. руб., счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше.

Напомним, Севастополь поднялся в рейтинге оценки индекса IQ (уровня цифровизации городского хозяйства) городов более, чем на двадцать позиций. Анализ проводился в 2021 году Минстроем России.

Дмитрий Островский