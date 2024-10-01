В СевГУ топ-5 специальностей возглавила педагогика

В 2024 году приемная кампания в Севастопольском государственном университета удивила, как количеством поступивших студентов, так и предпочтениями абитуриентов.

«Вступительная кампания, несмотря на наши тревоги в связи с обстановкой, прошла достаточно хорошо. И в Севастопольском государственном университете побит очередной рекорд — зачислено максимальное количество студентов за все предшествующие годы — поступили около 5 тысяч человек на все уровни и формы обучения», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев в интервью телеканалу «Легендарный 24».

Отвечая на вопрос, какие направления были самыми востребованными, он отметил, что, в первую очередь, нужно учитывать, что, что конкурс еще и определяется количеством бюджетных мест, выделенных на какое-то направление.

Но, в любом случае, топ-5 специальностей в этом году удивил даже его.

«На первом месте в этом году педагогическое образование, учителя, как ни странно. На первый курс гуманитерно-педагогического института, который входит в состав СевГУ, поступило больше 400 ребят», — сообщил руководитель вуза.

Как уже сообщалось ранее, это направление выбрали уроженцы, например, Туркменистана. Их интересовала специальность учитель русского языка и литературы.

«Но даже если иностранных отодвинуть, все равно большое количество поступило на педагогическое образование. Хотя был достаточно высокий проходной бал: нужно было получить три «5», чтобы стать учителем. На втором месте традиционно IT, экономисты. А затем, как ни странно, филологи, переводчики. И на пятом месте лечебное дело, врачи», — так охарактеризовал Нечаев спрос на высшее образование в Севастополе.

Ольга Сурикова

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