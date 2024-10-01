18-летний севастополец сядет на 15 лет за попытку сбыта марихуаны

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 18-летнего местного жителя за попытку сбыта наркотиков.

Полицейские заметили молодого человека, который подозрительно копался в земле в частном секторе. После проверки, они обнаружили у него полимерный сверток, а затем еще два таких же.

Задержанный признался, что взял три свертка с наркотиками (общей массой почти 100 граммов) из подготовленного тайника и намеревался сделать закладку в другом месте.

Севастопольцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Анна Левина