В СевГУ теперь можно поступить удаленно

Севастопольский госуниверситет в числе 52 российских вузов стал участником пилотного проекта «Поступление в вуз онлайн». Выпускник школы в любом городе страны может поступить в университет без личного визита, очередей и бумажных бланков.

Планируется, что к 2023 году к проекту подключатся все вузы России. Абитуриенты СевГУ смогут подать документы на поступление уже в июне этого года через портал Госуслуги. Пока сервис работает в тестовом режиме.

Сервис также показывает проходные баллы прошлого года по выбранным направлениям, помогая оценить свои шансы на поступление.

Затем сервис формирует пакет документов, необходимых для поступления в вуз. Все поля заполняются автоматически на основе цифрового профиля абитуриента. Необходимо только подтвердить баллы, полученные за ЕГЭ. Абитуриент может приложить дополнительные материалы, которые подтверждают его достижения. Например, дипломы и сертификаты олимпиад.

В течение часа абитуриент получит подтверждение о приеме документов в учебное заведение.

Поступлением онлайн смогут воспользоваться только те, кто поступает на бакалавриат и специалитет.

По материалам пресс-службы СевГУ ( и фото)