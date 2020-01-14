Севастопольцев приглашают сдать елки в переработку

25 января в Севастополе пройдет экологическая акция «Ёлковорот«. Отслужившие свой срок новогодние елки могут пойти на доброе дело. Не выкидывайте их на свалку — сдавайте в переработку!

25 января с 10:00 по 17:00 по всему городу будут работать пункты приема новогодних деревьев:

Площадь Нахимова

Площадка у ТЦ «SeaMall» (пр. Острякова)

Проспект Победы (в районе дома № 2А)

Проспект Героев Сталинграда (в раойне дома № 41)

ПОР 42 (около ОВД и сквера А. Кесаева)

На Северной стороне

Площадь Захарова (у спуска Степана Разина)

Радиогордка (у катера, в районе остановки «Алые паруса»)

Учкуевка (на парковке парка, за АЗС)

Любимовка (на конечной остановке автобусов, в районе памятника самолету)

Акция проводится при поддержке Севприроднадзора и общественных организаций Севастополя.

По материалам группы ВКонтакте «Моя сторона Северная«