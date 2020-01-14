Афиша

Севастопольцев приглашают сдать елки в переработку

14-01-2020
выпускающий редактор
Комментариев нет
40

     

25 января в Севастополе пройдет экологическая акция «Ёлковорот«. Отслужившие свой срок новогодние елки могут пойти на доброе дело. Не выкидывайте их на свалку — сдавайте в переработку!

25 января с 10:00 по 17:00 по всему городу будут работать пункты приема новогодних деревьев:

  • Площадь Нахимова
  • Площадка у ТЦ «SeaMall» (пр. Острякова)
  • Проспект Победы (в районе дома № 2А)
  • Проспект Героев Сталинграда (в раойне дома № 41)
  • ПОР 42 (около ОВД и сквера А. Кесаева)

На Северной стороне

  • Площадь Захарова (у спуска Степана Разина)
  • Радиогордка (у катера, в районе остановки «Алые паруса»)
  • Учкуевка (на парковке парка, за АЗС)
  • Любимовка (на конечной остановке автобусов, в районе памятника самолету)

Акция проводится при поддержке Севприроднадзора и общественных организаций Севастополя.

По материалам группы ВКонтакте «Моя сторона Северная«

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.