В Севастополе размер средней пенсии — около 15 тысяч рублей

В Севастополе средний размер страховой пенсии составляет 14738,65 рублей, это 153,6 % от прожиточного минимума неработающего пенсионера в нашем городе — передает Новый Севастополь.

На 1 января 2020 года в Севастополе пенсию получают по 121 251 человек. Из них 114 935 гражданских пенсионеров и 6 316 военных пенсионеров, которые получают вторую гражданскую пенсию.

Прожиточный минимум пенсионера в Севастополе на в 2020 год установлен в размере 9 597 рублей.

В 2019 году на выплату пенсий и социальных выплат органами Пенсионного фонда в Севастополе направлено 21,9 млрд рублей.

По материалам «Новый Севастополь»

Фото: www.pravda.ru