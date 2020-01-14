В Севастополе размер средней пенсии — около 15 тысяч рублей

В Севастополе средний размер страховой пенсии составляет 14738,65 рублей, это 153,6 % от прожиточного минимума неработающего пенсионера в нашем городе — передает Новый Севастополь.
На 1 января 2020 года в Севастополе пенсию получают по 121 251 человек. Из них 114 935 гражданских пенсионеров и 6 316 военных пенсионеров, которые получают вторую гражданскую пенсию.
Прожиточный минимум пенсионера в Севастополе на в 2020 год установлен в размере 9 597 рублей.
В 2019 году на выплату пенсий и социальных выплат органами Пенсионного фонда в Севастополе направлено 21,9 млрд рублей.
По материалам «Новый Севастополь»
Фото: www.pravda.ru