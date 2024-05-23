Жителям освобожденных территорий на севере Харьковской области выдадут российские документы

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что жителям освобожденных территорий на севере региона будут выданы российские документы, в том числе аттестаты и паспорта.

Согласно его заявлению, в области функционируют аккредитованные школы, которые имеют право выдавать свидетельства об окончании по российскому образцу. Освобожденной территории присвоен номер автотранспортного региона 188.

Сейчас под контролем России находится около 300 квадратных километров области — 13 населенных пунктов на севере региона, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные поселки — это Волчанский район и пригород.



Анна Левина