В СевГУ открылся музей истории и археологии Северного Причерноморья

В Севастопольском государственном университете открылся музей истории и археологии Северного Причерноморья.

Музей – результат работы студентов и преподавателей кафедры «Всеобщая история и мировая культура». Экспозиция начинается с искусства палеолита и культуры древнего Крыма. Затем переносит в эпоху Античности, где можно увидеть копии редчайших надписей. Завершает путешествие среди средневековых артефактов. Желающие могут полюбоваться 3D-макетом легендарной Пальмиры!

Среди экспонатов – подлинные предметы, найденные студентами во время археологических раскопок.

Музей станет местом проведения мастер-классов, лекций и семинаров – как для студентов, так и для школьников.