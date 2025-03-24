В интернете перестанут рекламировать вейпы и сигареты

Госдума приняла закон в первом чтении о том, чтобы полностью убрать предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции в интернете.

Несмотря на то, что уже существует прямой запрет на торговлю такого рода продукцией дистанционными способами, сайты и социальные сети, мессенджеры стали крупными каналами распространения нелегальной продукции.

Вейпы и сигареты до сих пор могут покупать даже несовершеннолетние.

Сейчас сайты с такими предложениями блокируются по решению суда. Это занимает длительное время — от трех месяцев до полугода.

Закон предлагает установить быструю внесудебную блокировку страниц.

Владельцы соцсетей также будут мониторить такую информацию для последующей блокировки.