Следственный комитет задержал водителя рейсового автобуса, который устроил смертельное ДТП

Расследуются уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Напомним, что сегодня ранним утром 56-летний водитель рейсового автобуса в районе села Укромное въехал в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженым зерном. Водитель был трезв.

В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, в больницах с различными травмами находятся 15 взрослых и 8 несовершеннолетних (2007 и 2008 годов рождения).

Продолжаются допросы свидетелей.