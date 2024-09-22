В Севастополе ожидаются масштабные отключения света

В понедельник, 23 сентября, в Севастополе ожидаются плановые отключения света.

В основном без электроэнергии останутся жители сел и садоводческих товариществ.

В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа останутся без света жители улицы Хрусталева (86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, 72-ж/22, 72-ж/4, 72-ж/21, 72-Ж/13, 72-Ж/15), СНТ «Камаз» и Балаклавского шоссе (38-А, 38-В, 38).

В это же время света частично не будет в садовых товариществах: «Декоративное», «Специалист», «Кипарис», «Ветерок», «Чайка» (дом 54), «Благодатный».

С 09:00 до 17:00 не будет света и на нескольких улицах Балаклавы: Пограничная (2, 1-15(нечет)), Краснознамённая (14-16(чет), 11-Б), Богдана Хмельницкого (8-30(чет), 36-44(чет), 15-23(нечет)), Горный (1-3(нечет)), Арктическая (32-а, 2-8(чет), 1, 9-13(нечет)), переулок Богдана Хмельницкого (дом 25).

Традиционно отключение света коснется сельской зоны. В Терновке света не будет на следующих улицах: Студенческая (2-12(чет), 52, 51-А, 1-11(нечет)), Севастопольская (12-А, 2 ,6-8(чет), 15-А, 3, 9-13(нечет)), Мусы Мамута (10-12(чет), 9-13(нечет)), Бахчисарайская (18, 1684, 9, 17), Куйбышевская (дом 1664).

Жителям Родного стоит ждать отключения электроэнергии, если они живут на улицах: Центральная (2-42(чет), 1074, 1-41(нечет), Водопадная, 2-8(чет), 1-7(нечет), Сумская, 2-6(чет), 1-5(нечет), КСП Память Ленина, уч.2; Яны Дунья (10, 14-24(чет), 1-5(нечет), 9, 13, 17-19(нечет), 23, 1337).

В Гончарном света не будет в КСП Красный Октябрь, 944, 955; на 2-й км автодороги (242, 298, 596, 606-608(чет), 614, 620, 63, 231, 294, 295, 321, 326-328(чет), 329, 33, 330-302(чет), 322, 600, 737, 41, 742, 745), в переулках Тепличный (2-А, 2-12(чет), 1-А) и Сельский (2-4(чет),1-3(нечет)), а также на улицах: Заповедная, 33, Мягкого, 2-А, Механическая (14-А, 12-14(чет), 17), Кичигина (4-В, 4-Б, 4-А, 4-22(чет), 15), Механическая, (6-А, 4-А, 2-4(чет), 1-3(нечет), 7, 11), Резервная, ( 2-20(чет),1-19(нечет)), переулок Сельский, 2-4(чет),1-3(нечет).

Почти неделю с 23 по 27 сентября электроэнергии с 09:00 до 17:00 не будет в доме по адресу улица Краснореченская, 22-А в селе Фронтовое.

Также в понедельник, 23 сентября, с 08:00 до 16:00 не будет электроэнергии по следующим адресам: пер. 1 Морской 4-8(чет),3-5(нечет); пер. 2 Морской 5-7(чет); пер.4 Морской 1-а,3-а,1-3(нечет); ул. Буряка 4-12(чет),1; пер. Водосточный 12, 13; ул. Гвардейская 2-6(чет),10, 5-а,1-7(нечет),11; ул. Громова 12-18 (чет), 7-9(нечет); ул. Дмитрова 2-4(чет),10, 5-а,3,7-9(нечет); пл. Захарова 1-б; ул. Михайловская 22-24(чет); ул. Народных ополченцев 26-62(чет), 15-47(нечет), Памятник Славы; ул. Пьянзина 2-16,24 (чет), 11-а,1-11(нечет); ул. Рыбацкая 10, 1; про. Средний 1-3(нечет),15; Старосеверная балка 2-6(чет); спуск Степана Разина 4-8(чет), 3; ул. Сторожевая 2-4(чет),10; ул. Якорная 2-6(чет),12, Доковая балка – ТСН СНТ «Садоводческий».

С11:00 до 16:00 ожидается отключения света на Бориса Михайлова, 33, Героев Сталинграда (33-а,33-б, 33-в,33-г,35-а,35-в,35-д,35), Павла Корчагина 26 (д/сад №;129),48.

На протяжении трех дней с 23 по 26 сентября с 11:00 до 18:00 света не будет в селах Терновка и Родное.

23 и 24 сентября с 08:00 до 17:00 света не будет в селе Орловка. В частности, на ул. Качинское шоссе кад. 156, 9-а, 31-б, 31-б/1, 31-б/2,31-б/3, 31-б/5, 31-б/6, 31-б/10, 31-б/12, 31-б/17, 31-б/19, 31-б/28, 31, кад. 151,157, 475; в СПК Орловский берег уч.92; СНТ «Маяк» – ООО «Миранда-Медиа», ТСН СНТ «Мираж», ООО «ПКФ Ларанд ЛТД».

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