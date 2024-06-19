В Северо-Крымском канале найдено тело 14-летнего школьника

Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летнего подростка из Кировского района при купании в неположенном месте.

Днем 18 июня в полицию обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде.

Как сообщили в Следкоме, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют.

Проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.

Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.

На месте гибели юноши большими буквами была нанесена надпись — КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО в связи с опасным течением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму в гостевом доме утонула двухлетняя девочка.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города