В Крыму в гостевом доме утонула двухлетняя девочка

Никто не видел, как девочка оказалась в бассейне

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели девочки 2019 года рождения в одном из гостевых домов в поселке Николаевка. Трагедия произошла 3 июля этого года.

«Вечером 3 июля 2022 года двухлетняя девочка, отдыхавшая со своей семьей в одном из гостевых домов в поселке Николаевке, упала в бассейн, который находился на его территории, в результате чего погибла», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам ее проведения будет принято процессуальное решение, добавили в Следкоме.

Напомним, в Севастополе по недосмотру родителей утонул четырехлетний ребенок. Семья приехала отмечать крещение младшего из детей.

Ольга Сурикова