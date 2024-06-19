Граждане, имеющие право на земельный участок, смогут получить или землю, или миллион рублей

Все категории граждан, имеющие право на приобретение земельного участка в собственность, смогут получать или земельные участки, или выплату в 1 миллион рублей.

Были внесены изменения в ряд законов, касающихся предоставления земельных участков. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии.

Теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, а также те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен земельного участка выплату. Суть поправки заключается в том, что появляется выбор: в качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок или они готовы получить взамен деньги.

Этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с семьями военнослужащих. Многие говорили, что предпочтут денежную компенсацию. Более того некоторые участки, которые были выданы, выставлены на продажу.

Люди смогут начать обращаться за выплатой, как только закон вступит в силу. В настоящее время в резервном фонде правительства зарезервировано 100 миллионов рублей на эту меру поддержки. Те люди, которые хотят дождаться земельного участка, остаются в очереди, и обязательно получат землю. Те, кому деньги нужны по разным жизненным обстоятельствам, получат 1 миллион рублей.