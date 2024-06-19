В Севастополе прошел детско-юношеский фестиваль единоборств «Юный динамовец»

С 8 по 16 июня в городе Севастополе проходил Традиционный детско-юношеский фестиваль единоборств «Юный динамовец» при поддержке Управления спорта города Севастополя и Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя.

В универсальном игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Тараса Шевченко, 62, в течение четырех дней проводились поединки по греко-римской борьбе, вольной борьбе, борьбе грэпплинг, панкратиону, кикбоксингу, рукопашному бою и самообороне. В соревнованиях приняли участие более 900 севастопольских и крымских детей.

В этом году отмечается 90-летний юбилей созданию в нашей стране движения «Юный динамовец».

Депутат Законодательного собрания города Севастополя, мастер спорта по кикбоксингу полковник полиции в запасе Артем Гордиенко в своей приветственной речи отметил высокий уровень организации соревнований, поздравил юных участников и пожелал единоборцам достигнуть наивысших достижений на отечественных и мировых спортивных аренах.

Спортивная борьба в Севастополе является базовым видом спорта, в которую входят такие дисциплины, как греко-римская и вольная борьба, грэпплинг и панкратион.

Севастопольская федерация спортивной борьбы, возглавляемая ветераном динамовского движения Алексеем Заднипровским, уже несколько лет подряд входит в топ лучших спортивных федераций Города-Героя.Рукопашный бой как вид спорта в Севастополе развивается с 1997 года. У истоков стоял мастер спорта СССР Иван Васильевич Белоус, на тот момент заместитель председателя «Севастопольской организации «Динамо».

На сегодняшний день севастопольские рукопашники неоднократно становились победителями Первенств и Чемпионатов России, а также обладателями золотых медалей на международных соревнованиях.В первые в этом году в соревнованиях приняли участие юные спортсмены федерации кикбоксинга Севастополя. 80 ребят выступали в двух разделах кикбоксинга поинтфайтинг и лайт-контакт. Кикбоксинг — спортивное единоборство, зародившееся в 60-х — 70-х годах двадцатого века. В переводе с английского на русский «кикбоксинг» означает «поединок руками и ногами», что соответствует этому виду борьбы, как на средней, так и на дальней дистанции. В Севастополе этот вид спорта стал развиваться с конца 80-х годов. Севастопольская федерация кикбоксинга на протяжении многих лет сотрудничает с Севастопольской региональной организацией «Динамо». Лучшие спортсмены федерации, являясь членами организации «Динамо», отстаивали честь родного города на соревнованиях различного уровня. Сегодня многие выпускники севастопольской школы кикбоксинга являются сотрудниками органов внутренних дел.

В Севастополе комплексные соревнования в рамках проекта «Юный динамовец» проводятся ежегодно с 2003 года. В этому году он проходит в 21-й раз.