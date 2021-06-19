В Севастополе ночью возможны отключения воды

Многие и не почувствуют

Сегодня по итогам ночного дежурства вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин сообщил, что городские власти вынуждены будут снова прибегнуть к отключению воды в ночное время, так как идет очень мутный сток.

«Как и сегодняшней ночью, нам, наверное, предстоит все-таки ограничение по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток, взвесь глиняная поступает, мы эту воду не берем для водоснабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников, чтобы качество воды не упало. Возможно, отключение воды будет с 00:00 до 7:00 часов утра 20 июня», – рассказал замгубернатора.

При этом он отметил, что, учитывая низкий водозабор в Севастополе по ночам, далеко не все горожане почувствуют неудобства.

Также он добавил, что у стихии, которая обрушилась на Крым оказались и положительные стороны. От сильных дождей наполнилось главное водохранилище Севастополя. Объем Чернореченского водохранилища увеличился до 37 млн кубометров.

Напомним, в Севастополе 18 июня также было отключение водоснабжения из-за мутного потока.

Ольга Сурикова