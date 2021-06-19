Благодаря ливням Севастополь подготовился к приему туристов

Город ожидает большого количества туристов в этом году

Обрушившийся на Севастополь циклон с сильными ливнями наполнил все озера и водохранилища города. Такие плюсы разбушевавшейся стихии сегодня перечислил по итогам ночного дежурства вице-губернатор Николай Жигулин.

Он сообщил, что в Чернореченское водохранилище за эти дни поступило около 8,5 млн кубов. Сейчас в нем находится около 37 млн кубов. Также в озеро Гасфорта только за вчерашний день поступило около 4 тыс. кубометров воды – больше, чем в свое время город забрал для налаживания водоснабжения.

«Прогнозные данные нам говорят о том, что мы с легкостью проходим паводковый период 2021-22 годов без каких-либо ограничений с учетом большого количества туристов и гостей в нашем городе», — отметил заместитель губернатора.

Ольга Сурикова