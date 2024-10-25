В Севастопольском театре юного зрителя показали премьеру «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» — кто из нас не знает эту озорную сказку о деревянном мальчике? Казалось бы, что в знакомой истории сложно найти что-то новое, но режиссер спектакля Фёдор Парасюк точно смог удивить театралов всех возрастов!

В спектакле звучали оригинальные песни, написанные заслуженным работником культуры города Севастополя, Ириной Кузнецовой.

В постановке есть новый персонаж — человек-оркестр, который создает музыкальное сопровождение большинства сцен.

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Анна Левина