В России вошли в оборот новые пятитысячные банкноты

Небольшая партия банкнот поступила пока только в регионы Сибири. Новые купюры заменят банкноты образца 1997 года и последующих модификаций. Для полной заменены потребуется не один год.

Модернизированную банкноту номиналом 5 000 рублей Банк России представил в октябре 2023 года. С этого момента деньги поступают в оборот в регионах России. Сейчас в денежном обращении действуют три разновидности пятитысячных банкнот: образца 1997 года, ее модификация 2010 года и новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра.

На купюре изображены знаковые места Уральского федерального округа — на лицевой стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Также изменилась система нумерации банкнот. Кроме того, купюры более устойчивы к загрязнению и имеют улучшенную защиту от подделок, есть голографические нити и защитные разноцветные волокна.

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Анна Левина