Главой администрации Ялты снова стала Янина Павленко

Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета.

«Уже зная проблематику муниципалитета, подготовила развернутую программу развития города. Главная цель неизменна. Ялта – город счастья. И счастливы в нем должны быть, прежде всего, его жители! А они, в свою очередь, сделают все, чтобы наш город стал самым лучшим местом для отдыха», — написала она в своем Telegram-канале.

Янина Павленко занимает должность главы администрации Ялты с 2020-го года.

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Анна Левина