В севастопольском парламенте рассчитывают увидеть генплан в середине следующего года

На сегодняшний день в рамках рабочих совещаний рассмотрен транспортный каркас города Севастополя, представляющий собой часть будущего проекта генерального плана, сообщил председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.
«Запланировано проведение предварительных консультаций по инженерной инфраструктуре, социальным объектам, а также по вопросам сохранения природных ландшафтов», — отметил парламентарий.
Он добавил, что если темп работы, заданный исполнительной властью, сохранится, то проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) может быть вынесен на публичные слушания в первом квартале 2022 года. Проект генерального плана можно будет ожидать до конца первого полугодия 2022 года. В то же время Горелов выразил определенные опасения в отношении возможной замены генплана Севастополя так называемым мастер-планом.
«Насколько мне известно, на минувшей неделе состоялось совещание с участием Хуснуллина (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – ред.) и руководителей субъектов. В числе прочих обсуждался вопрос о том, чтобы внести изменения в градостроительный кодекс РФ, направленные на придание юридического статуса документу, который называется мастер-план, — отметил парламентарий. – Моя же точка зрения заключается в том, что первый документ, который должен появиться – это генеральный план города Севастополя. Именно он определяет перспективы развития города и весь комплекс вопросов, который с этим связан».
Однако Горелов подчеркнул, что разработчики генплана Севастополя столкнулись с объективными сложностями, которые нужно учитывать. В частности, с отсутствием достоверной информации о численности населения быстрорастущего города. Можно предположить, что эту проблему удастся решить благодаря всероссийской переписи населения.
Добавим, что история принятия генплана Севастополя тянется с весны 2017 года, когда часть жителей активно выступила против проекта основного градостроительного документа, разработанного Институтом генплана Москвы.
В ноябре 2018 года власти Севастополя заявили, что планируют расторгнуть контракт с разработчиками генплана. Однако в том же месяце передумали, сославшись на принципы «разумности и добросовестности» разработчиков документа.
В октябре 2019 года нынешний глава города Михаил Развожаев заявил, что застройщики не будут получать разрешение на строительство многоэтажек до принятия генерального плана Севастополя и пообещал ускорить процесс принятия документа. Однако, в мае 2021 года губернатор подчеркнул, что проект генплана образца 2018 года принимать нельзя, так как он устарел и не будет способствовать развитию Севастополя.
Дарья Тимофеева
Фото: pikabu.ru