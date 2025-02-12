В Севастопольском отделении ЛДПР открылась выставка картин «Кантемировский прорыв»

Художник Алексей Лысенко представил свои картины на выставке, открытие которой прошло в офисе Севастопольского отделения ЛДПР. Тема – актуальна в нынешние дни. Картины переносят зрителя в 1943 год, когда советские войска освобождали Донбасс, что происходит и в настоящее время.

Актив Севастопольского отделения ЛДПР во главе с вице-спикером заксобрания Севастополя, депутатом ЛДПР Ильей Журавлевым поддерживает таланты, а на партийных площадках проходят немало значимых мероприятий для города и молодежи.

Напомним, ЛДПР участвовала в открытии выставки картин политзаключенного, который провел 14 лет в одиночной камере по несправедливому надуманному обвинению, а ныне общественно-политический деятеля, члена ЛДПР — Виктора Бута.