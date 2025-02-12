В Гаспре на пожаре сгорели два мужчины

Следком проводит проверку по факту обнаружения после тушения пожара тел двух мужчин в многоквартирном доме по Севастопольскому шоссе поселка Гаспра.

Возгорание произошло в комнате мужчины, который вел асоциальный образ жизни. Как пояснили следователю соседи, он и его знакомый несколько дней распивали спиртные напитки.

Предварительно, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

В рамках пожаро-технической экспертизы устанавливается точный очаг и причина возгорания.

Напомним, недавно в Крыму на пожаре погибла женщина.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю