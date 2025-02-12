В Севастополе прошли Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу

9 февраля на базе Спортивная школа № 7, г.Севастополь , при поддержке Управление спорта города Севастополя и во взаимодействии с Федерация кикбоксинга России и Федерация кикбоксинга Крыма состоялись Чемпионат и Первенство Севастополя по кикбоксингу.

149 севастопольских спортсменов различных возрастных категорий, в дисциплинах лайт-контакт и поинтфайтинг, в своих весовых категориях доказывали свое право называться лучшим кикбоксером Севастополя.

Знаково, что в год защитника Отечества, прошедшие соревнования уже традиционно были приурочены к годовщине вывода войск из Афганистана.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие почетные гости:

🔹Технический делегат соревнований- представитель Федерации кикбоксинга Росси, Президент федерации кикбоксинга Республики Крым, мастер спорта по кикбоксингу — Владимир Олейник ( г.Симферополь);

🔹Президент федерации кикбоксинга города Севастополя, мастер спорта международного класса по кикбоксингу — Владимир Паньшин;

🔹Председатель президиума федерации кикбоксинга города, председатель комиссии по культуре, спорту физической культуре и молодежной политики Общественной палаты Севастополя, мастер спорта по кикбоксингу — Артем Гордиенко ;

🔹Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым, тренер Высшей категории, воспитавший плеяду севастопольских мастеров по контактному карате и кикбоксингу, обладатель черного пояса пятого Дана каратэ, участник боевых действий в Афганистане — Александр Викторович Дементьев;

🔹Главный судья соревнований, председатель судейской коллеги Республики Крым, судья Всероссийской категории, мастер спорта по кикбоксингу – Евгений Пискарев ( г.Симферополь).

Состоявшиеся соревнования были очень важны для севастопольских кикбоксеров, ведь по их итогам будет сформирована сборная команда Города-Героя.

Кроме этого, соревнования являются отборочным туром для участия в Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу (напоминаем, что такое право есть только у городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; спортсмены остальных субъектов участвуют в Чемпионате и Первенстве своих федеральных округов для отбора на Всероссийские соревнования). Также прошедшие соревнования являются отборочным туром для участия в VI летней Спартакиаде молодежи России 2025 года.

Поздравляем всех победителей Чемпионата и Первенства Города-Героя Севастополя по кикбоксингу и желаем им успехов на предстоящих Всероссийских соревнованиях.

Фото предоставлены Жанна Залерцева