В Севастополе парень украл у знакомой 27 тысяч рублей

26-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что у неё похитили 27000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угон.

Заявительница познакомилась с парнем на улице. Во время общения девушка оставила на скамейке в парке свою сумочку без присмотра. Злоумышленник тайком похитил из женской сумочки 27000 рублей, а затем скрылся. Украденные деньги он потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

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